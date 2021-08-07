Başakşehir, kulüp tarihinin ilk transferi Uğur Uçar'la yolları ayırdı! Yeni takımı Pendikspor oldu
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Başakşehir, kulüp tarihinin ilk transferi Uğur Uçar'la yolları ayırdı! Yeni takımı Pendikspor oldu

Başakşehir, kulüp tarihinin ilk transferi Uğur Uçar'la yolları ayırdı! Yeni takımı Pendikspor oldu
Haberler.com - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir, deneyimli futbolcusu Uğur Uçar'la yolları ayırdı. Turuncu-lacivertli kulüp resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kulüp tarihimizin ilk transferi, Başakşehir ailesinin en değerli temel taşlarından biri olan Uğur Uçar'a kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

2014 yılından bu yana Medipol Başakşehir forması giyen Uğur Uçar, turuncu-lacivertli ekiple yolları ayırdı. Deneyimli futbolcu, TFF 2. Lig ekibi Pendikspor'la anlaşma imzaladı.

"UĞUR UÇAR, BAŞAKŞEHİR AİLESİNİN EN DEĞERLİ TEMEL TAŞLARINDAN BİRİ OLMUŞTUR"

Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz kurulduğu günden bu yana ailemizin önemli bir parçası olan Uğur Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. 2014 yılındaki kuruluşumuzun ardından kulüp tarihinin ilk transferi olan Uğur Uçar, Başakşehir ailesinin en değerli temel taşlarından olmuştur. Hem saha içinde hem de saha dışındaki davranışlarıyla örnek bir profesyonel olan tecrübeli oyuncu, her zaman 'görev adamı' olarak anılacaktır. Adeta kulübümüzle birlikte büyüyen ve şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi olan Uğur Uçar'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. 34 yaşındaki futbolcunun yeni adresi TFF 2. Lig ekibi Pendikspor oldu.

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