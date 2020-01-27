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Başakşehir Kerim Frei'yi Emmen'e kiraladı

Medipol Başakşehir, Kerim Frei'yı sezon sonuna kadar Hollanda 1'inci Lig ekiplerinden Emmen'e kiraladığını açıkladı.

27.01.2020 22:00 | Son Güncelleme: 27.01.2020 22:00
Başakşehir Kerim Frei'yi Emmen'e kiraladı

Medipol , 'yı sezon sonuna kadar 1'inci Lig ekiplerinden Emmen'e kiraladığını açıkladı.

Turuncu-lacivertli takımın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada:  "Futbolcumuz Kerim Frei, sezon sonuna kadar Hollanda 1. Lig ekiplerinden FC Emmen'e kiralanmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.

26 yaşındaki oyuncu bu sezon Başakşehir forması ile toplam 6 mücadeleye çıkmış ve bu müsabakalarda 1 asist kaydetmişti.

Kaynak: DHA
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