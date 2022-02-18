Başakşehir'in yeni transferi şov yaptı! Rize taraftarı önünde yıkımı yaşadı - Haberler
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Başakşehir'in yeni transferi şov yaptı! Rize taraftarı önünde yıkımı yaşadı

Haberler.com - Spor
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Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren goller ara transfer döneminde takıma katılan Mahmoud Trezeguet'ten geldi.

Çaykur Rizespor ile Başakşehir, Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İstanbul ekibi mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

GOLLER YENİ TRANSFERDEN

Karşılaşmada Başakşehir'in gollerini 33 ve 52. dakikalarda ara transfer döneminde kadroya katılan Mahmoud Trezeguet kaydetti. Alınan bu skorun ardından Başakşehir üst üste 3. galibiyetini aldı ve ligde puanını 43'e yükseltti. Çaykur Rizespor ise 23 puanda kaldı.

SERDAR GÜRLER HASTANEYE KALDIRILDI

Başakşehir'de Serdar Gürler, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. deneyimli futbolcu, tomografisi çekilmek üzere hastaneye kaldırıldı. 30 yaşındaki futbolcunun yerine ise 18. dakikada Deniz Türüç oyuna dahil oldu.

Haberler.com - Spor

Çaykur Rizespor, Başakşehir, Spor, Haberler

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