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Başakşehir ile Trabzonspor'un karşılaşacağı Süper Kupa Katar'da oynayacak

Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Türkiye kupası şampiyonu Trabzonspor arasından oynanacak TFF Süper Kupa finalinin, Ocak 2021'de Katar'da oynanacağı öğrenildi.

19.08.2020 10:50 | Son Güncelleme: 19.08.2020 11:14

2020-21 sezonunu 11 Eylül'le başlatmaya hazırlanan Türkiye Futbol Federasyonu 21 takımlı ligin fikstürüyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Alınan bilgilere göre TFF yetkilileri Süper Lig'in ilk yarısını 16, ikinci yarısını ise 24 hafta oynatacak. Yapılan planlamaya göre ikinci yarıda hafta içi fikstürleri ile sezonun tamamlanması düşünülüyor.

KUPA KATAR'DA SAHİBİNİ BULACAK

Federasyonun bir başka projesi ise Süper Kupa maçıyla ilgili. Bu sezon Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak maçın normalde sezon başlamadan yapılması gerekiyor. Ancak iddialara göre TFF zaman darlığı nedeniyle bu maçı Ocak 2021'de alacak.

Karşılaşmanın Katar'da yapılması da ciddi şekilde konuşuluyor.

Başakşehir ile Trabzonspor'un karşılaşacağı Süper Kupa Katar'da oynayacak
Haber Yorumları (4)
KÖKSAL: katar bence yakın ya arabistanda oynasaydılar başka stadmı bulamadılar
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CHİCO: yaziklar olsun
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ONUR: ne alaka la katar ülkede statmı kalmadı
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