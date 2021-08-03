Başakşehir ile Hatayspor yenişemedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başakşehir ile Hatayspor yenişemedi

Başakşehir ile Hatayspor yenişemedi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hazırlık maçında Medipol Başakşehir ile Atakaş Hatayspor 2-2 berabere kaldı.

Hazırlık maçında Medipol Başakşehir ile Atakaş Hatayspor 2-2 berabere kaldı.

İki Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir ile Atakaş Hatayspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleye Başakşehir, Volkan, Caiçara, Ponck, Ravil, Emre, Mahmut, Ndayishimiye, Zulj, Deniz, Ömer Ali ve Aleksic ilk 11'iyle başladı. Hatayspor'un ilk 11'i ise Munir, Kamil Ahmet, Sackey, Burak, Bülent, Traore, Boudjemaa, Lobjanidze, Kamara, Emre Çolak ve Mame Diouf'tan oluştu. 33'üncü dakikada Başakşehir, Aleksic'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. 74'üncü dakikada Boupendza'nın golüyle Hatayspor, skoru 1-1'e getirdi. 80'inci dakikada Berkay'ın golüyle Başakşehir, 2-1 öne geçti. 86'ncı dakikada Hatayspor'un yeni transferi Saint-Louis, skoru 2-2 yaptı. Mücadelede başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 sona erdi.


Başakşehir ile Hatayspor yenişemedi
Başakşehir ile Hatayspor yenişemedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Mustafa Varank Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Erken Tuğba Özay Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Ali Koç Burak Elmas Hakan Reçber Abdullah Avcı Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başakşehir ile Hatayspor yenişemedi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 21:36:27. #1.15#

title