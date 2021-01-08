Başakşehir, Fenerbahçeli Nabil Dirar'ı istiyor
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Başakşehir, Fenerbahçeli Nabil Dirar'ı istiyor

08.01.2021 17:39 | Son Güncelleme: 08.01.2021 17:56

Bu sezon Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan ve sarı lacivertlilerin gönderilecek futbolcular listesinde yer alan Nabil Dirar'a Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir'in teklif yaptığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Nabil Dirar için Fas basınından çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Lions de Atlas'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe'de bu sezon forma şansı bulamayan Nabil Dirar'a kulüp yönetimi istediği kulübe gitme izni verdi. Fenerbahçe'nin bonservis istemediği 34 yaşındaki Faslı, kendisine kulüp aramaya başladı. Haberin detayında, Dirar'a Türkiye'den Başakşehir'in bir teklifinin olduğu ve bunun dışında Katar ve Suudi Arabistan kulüplerinde de bazı tekliflerin geldiği belirtildi.

Nabil Dirar'ın son kararını ocak ayı sonuna kadar vereceği ve Fenerbahçe'den ayrılacağı bilgisinin altı çizildi.

89 MAÇTA 20 GOLE KATKI YAPTI

Fenerbahçe'nin 2017 yazında Monaco'dan 3,5 milyon euro bonservisle transfer ettiği Nabil Dirar, sarı lacivertli formayla 89 maça çıktı ve 8 gol atıp 12 asist yaptı.

Başakşehir, Fenerbahçeli Nabil Dirar'ı istiyor
Haber Yorumları (1)
BİR 6ARİP 6SLİLER: visca fb mize hayırlı olsun o zmn;)
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