Başakşehir ile Fortuna Düsseldorf, 17 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 17.00'de başlayan maçta Hans-Ludwig Stadyumu'nda hazırlık maçında karşılaşıyor. Başakşehir F. Düsseldorf maçı hangi kanalda, Başakşehir F. Düsseldorf CANLI nereden izlenir?

BAŞAKŞEHİR F. DÜSSELDORF MAÇINE ZAMAN?

Hazırlık karşılaşması, Türkiye saatiyle 17:00'de başlayacak. İki takım da yeni sezon öncesi oyuncu performanslarını ve taktik varyasyonları bu maçla test etmeyi amaçlıyor.

BAŞAKŞEHİR F. DÜSSELDORF MAÇI HANGİ KANALDA?

RAMS Başakşehir-Fortuna Düsseldorf hazırlık maçı 17 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'de başladı. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

BAŞAKŞEHİR F. DÜSSELDORF CANLI NEREDEN İZLENİR?

Başakşehir Fortuna Düsseldorf karşılaşmasının yayıncısı bulunmuyor.