Başakşehir F. Düsseldorf maçı hangi kanalda, Başakşehir F. Düsseldorf CANLI nereden izlenir?
RAMS Başakşehir, Avrupa yolculuğu öncesinde önemli bir sınava çıkıyor. Peki, Başakşehir F. Düsseldorf maçı hangi kanalda, Başakşehir F. Düsseldorf CANLI nereden izlenir?
Başakşehir ile Fortuna Düsseldorf, 17 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 17.00'de başlayan maçta Hans-Ludwig Stadyumu'nda hazırlık maçında karşılaşıyor. Başakşehir F. Düsseldorf maçı hangi kanalda, Başakşehir F. Düsseldorf CANLI nereden izlenir?
BAŞAKŞEHİR F. DÜSSELDORF MAÇINE ZAMAN?
Hazırlık karşılaşması, Türkiye saatiyle 17:00'de başlayacak. İki takım da yeni sezon öncesi oyuncu performanslarını ve taktik varyasyonları bu maçla test etmeyi amaçlıyor.
BAŞAKŞEHİR F. DÜSSELDORF MAÇI HANGİ KANALDA?
RAMS Başakşehir-Fortuna Düsseldorf hazırlık maçı 17 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'de başladı. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.
BAŞAKŞEHİR F. DÜSSELDORF CANLI NEREDEN İZLENİR?
Başakşehir Fortuna Düsseldorf karşılaşmasının yayıncısı bulunmuyor.