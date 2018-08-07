Başakşehirli Manuel Da Costa'yı Fransızlar İstiyor

Başakşehir'de forma giyen Manuel Da Costa, Fransız ekibi Reims'e transfer olmaya yaklaştı.

Başakşehir'in Faslı stoperi Manuel Da Costa için Fransa'dan talip çıktı. Fransa Ligue 1'e yeni yükselen Reims'ın, Manuel da Costa'yı kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

France Football'da yer alan habere göre; Reims, Faslı futbolcunun transferi için Başakşehir ile görüşmelerini sürdürüyor. Başakşehir ile 2019'a dek sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon 16 maçta oynadı ve 1 asist yaptı.

Kaynak: Skorer

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