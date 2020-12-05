Başakşehir, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı
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Başakşehir, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı

05.12.2020 18:21 | Son Güncelleme: 05.12.2020 18:34

Süper Lig'de 11. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Turuncu lacivertlilerin böylece ligde galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Süper Lig'de 11. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor ile Başakşehir kozlarını paylaştı. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşma berabere sona erdi.

Maçta perdeyi Giuliano açtı. 45. dakikada İrfan Can'ın ceza sahasının solundan uzak köşeye çevirdiği topunu Giuliano tek vuruşla ağlara yolladı ve ilk devreyi Başakşehir önde kapattı. 50'de Carlos Ponck skoru eşitledi. Adem Büyük'ün ceza sahasının solundan içeri çevirdiği topa ters bir vuruş yapan Ponck kendi ağlarını havalandırdı.

Maçın son bölümleri adeta nefes keserken, Başakşehir'de kaleci Mert Günok ile Malatyaspor'da Ertaç Özbir kalesinde adeta devleşti.

BAŞAKŞEHİR 3 HAFTADIR KAZANAMIYOR

Alınan bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor puanını 13 yaparken 3 haftalık yenilmezlik serisi yakaladı. Başakşehir ise 15 puana çıkarken, üst üste 3. maçında galibiyete hasret kaldı ve bu sezon toplamda 7. kez takıldı.

Ligin bir sonraki haftasında Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Başakşehir sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Başakşehir, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı
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