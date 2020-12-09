Başakşehir, deplasmanda Paris Saint Germain'e 5-1 mağlup oldu

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, ırkçılık nedeniyle yarım kalan ve bu akşama ertelenen maçta PSG'ye 5-1 mağlup oldu. Temsilcimiz, gruptaki son maçında yenilse de dün akşam ırkçılığa karşı duruşuyla Devler Ligi'ne ve Avrupa futboluna damga vurdu.

Irkçılık nedeniyle yarım kalan ve bu akşama ertelenen Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki PSG-Medipol Başakşehir maçı kaldığı yerden yani 14. dakikadan başladı. Temsilcimiz karşısında üstün bir oyun sergileyen Paris Saint Germain mücadeleyi farklı kazandı.

Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri, 21., 38. ve 50. dakikada Neymar ile 42. dakikada (penaltı) ve 62. dakikada Kylian Mbappe kaydetti. Temsilcimizin tek golü ise 57. dakikada Mehmet Topal'dan geldi.

Bu sonuçla gruptaki 5. mağlubiyetini alan Medipol Başakşehir, 3 puanla Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Puanını 12 yapan Paris Saint Germain ise 12 puanla grubu lider olarak tamamladı. Averajla ikinci olan Alman ekibi Leipzig, bir üst tura adını yazdıran diğer takım olurken İngiliz devi topladığı 9 puanla 3. olarak Avrupa Ligi'nin yolunu tuttu.