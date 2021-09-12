Başakşehir, deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu! Tarihlerinde bir ilki yaşadılar - Haberler Spor
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Başakşehir, deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu! Tarihlerinde bir ilki yaşadılar

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Başakşehir, deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu! Tarihlerinde bir ilki yaşadılar

Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir, deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Aykut Kocaman'ın öğrencileri 4'te 0 yaparak 19. sıraya geriledi. Turuncu-lacivertliler lig tarihinde ilk kez sezonun ilk 4 maçında puanla tanışamadı.

Başakşehir'de kötü gidişat durdurulamıyor. Turuncu-lacivertliler, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu.

ÜSTÜNLÜĞÜ KORUYAMADILAR

Başakşehir'in golünü 7. dakikada Deniz Türüç atarken Göztepeye gaibiyeti getiren golleri,64. dakikada Cherif Ndiaye ve84. dakikada David Tijanic'ten geldi. Bu sonuçla bir ilke imza atan turuncu-lacivertliler lig tarihinde ilk kez sezonun ilk 4 maçında galibiyet alamadı.

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Haber: Başakşehir, deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu! Tarihlerinde bir ilki yaşadılar - Haberler Spor
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