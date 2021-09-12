Başakşehir, deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu! Tarihlerinde bir ilki yaşadılar

Başakşehir'de kötü gidişat durdurulamıyor. Turuncu-lacivertliler, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu.

ÜSTÜNLÜĞÜ KORUYAMADILAR

Başakşehir'in golünü 7. dakikada Deniz Türüç atarken Göztepeye gaibiyeti getiren golleri,64. dakikada Cherif Ndiaye ve84. dakikada David Tijanic'ten geldi. Bu sonuçla bir ilke imza atan turuncu-lacivertliler lig tarihinde ilk kez sezonun ilk 4 maçında galibiyet alamadı.

Haberler.com - Spor Haberleri