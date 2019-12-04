Başakşehir'den yayıncı kuruluşa esprili gönderme!
Medipol Başakşehir Kulübü, Eyüpspor-Antalyaspor maçını yayınlayan yayıncı kuruluşa Twitter hesabından, "Bizim maçı açsana kanka..." diye seslendi. Bu paylaşım büyük beğeni aldı.
04.12.2019 17:18 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:31
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Medipol Başakşehir,Hekimoğlu Trabzon'a konuk oldu.
Ziraat Türkiye Kupası maçlarını dönüşümlü veren yayıncı kuruluşun, Hekimoğlu Trabzon-Medipol Başakşehir maçı ile aynı anda oynanan Eyüpspor-Antalyaspor maçına geçmesi üzerine Başakşehir Kulübü, resmi Twitter hesabından yayıncı kuruluşa "Bizim maçı açsana kanka..." diye seslendi. Başakşehir'in bu paylaşımı büyük beğeni topladı.
İşte o paylaşım:
Haber Videosu: Başakşehir'den yayıncı kuruluşa esprili gönderme!
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