: Başakşehir'den yayıncı kuruluşa esprili gönderme!

04.12.2019 17:18 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:31

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Medipol Başakşehir,Hekimoğlu Trabzon'a konuk oldu.

Ziraat Türkiye Kupası maçlarını dönüşümlü veren yayıncı kuruluşun, Hekimoğlu Trabzon-Medipol Başakşehir maçı ile aynı anda oynanan Eyüpspor-Antalyaspor maçına geçmesi üzerine Başakşehir Kulübü, resmi Twitter hesabından yayıncı kuruluşa "Bizim maçı açsana kanka..." diye seslendi. Başakşehir'in bu paylaşımı büyük beğeni topladı.

İşte o paylaşım:

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