Başakşehir'den İrfan Can açıklaması: Galatasaray'a gitmek için baskı yapmadı
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Başakşehir'den İrfan Can açıklaması: Galatasaray'a gitmek için baskı yapmadı

04.02.2021 11:51 | Son Güncelleme: 04.02.2021 12:29

Ara transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan ve Fenerbahçe'ye imza atan İrfan Can Kahveci'nin Galatasaray'a gitmek için yoğun çaba sarf ettiği yönünde çıkan haberlerle ilgili Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt'den açıklama geldi.

Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt, ara transfer döneminde Başakşehir'den Fenerbahçe'ye giden İrfan Can Kahveci ile ilgili olarak Fanatik Gazetesi'ne konuştu.

İrfan'ın transfer sürecini anlatan Eröğüt, "Başkanımız Göksel Gümüşdağ, İrfan Can transferiyle alakalı Galatasaray ve Fenerbahçe'ye eşit seviyede davrandı. Süreç boyunca da bu böyle devam etti. İlk teklif Galatasaray'dan geldi ama görüşmeler sonunda Fenerbahçe'yle anlaştık" ifadelerini kullandı.

"İRFAN CAN BİZE BASKI YAPMADI"

Mustafa Eröğüt, basında çıkan, "İrfan Can, Galatasaray'a gitmek istiyor" yönündeki haberlerle ilgili olarak ise şunları söyledi: İrfan bu süreçte bize kararımız için hiç baskı yapmadı. Kulüp menfaatleri için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu söyledi. İrfan Can'ın komple bir orta saha oyuncusu olmasında Emre Belözoğlu ve Abdullah Avcı'nın büyük payı vardı. Fransa ve Almanya'dan da kulüplerle görüştük ancak onların motivasyonu daha çok sezon sonu içindi. İrfan'a Fenerbahçe'de bol şanslar diliyorum. Başarılı olacağına inanıyorum.

Başakşehir'den İrfan Can açıklaması: Galatasaray'a gitmek için baskı yapmadı
Haber Yorumları (8)
BJK: BU FENEV BÖYLEYDİ VE DEĞİŞMEYECEK , TÜRKİYENİN TEK SEVİLMEYEN TAKIMI
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ALİ: Ben Galatasarayliyim yeter irfan can meselesi biti Bisde cok irfan can var yedekta oturuyor fenere hayirli olsun
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FETDAT: mert hakan ne oldu irfanında sonu böyle olur beceriksiz antönör futbolcu harcar
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