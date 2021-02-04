Başakşehir'den İrfan Can açıklaması: Galatasaray'a gitmek için baskı yapmadı

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Ara transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan ve Fenerbahçe'ye imza atan İrfan Can Kahveci'nin Galatasaray'a gitmek için yoğun çaba sarf ettiği yönünde çıkan haberlerle ilgili Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt'den açıklama geldi.

Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt, ara transfer döneminde Başakşehir'den Fenerbahçe'ye giden İrfan Can Kahveci ile ilgili olarak Fanatik Gazetesi'ne konuştu.

İrfan'ın transfer sürecini anlatan Eröğüt, "Başkanımız Göksel Gümüşdağ, İrfan Can transferiyle alakalı Galatasaray ve Fenerbahçe'ye eşit seviyede davrandı. Süreç boyunca da bu böyle devam etti. İlk teklif Galatasaray'dan geldi ama görüşmeler sonunda Fenerbahçe'yle anlaştık" ifadelerini kullandı.

"İRFAN CAN BİZE BASKI YAPMADI"

Mustafa Eröğüt, basında çıkan, "İrfan Can, Galatasaray'a gitmek istiyor" yönündeki haberlerle ilgili olarak ise şunları söyledi: İrfan bu süreçte bize kararımız için hiç baskı yapmadı. Kulüp menfaatleri için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu söyledi. İrfan Can'ın komple bir orta saha oyuncusu olmasında Emre Belözoğlu ve Abdullah Avcı'nın büyük payı vardı. Fransa ve Almanya'dan da kulüplerle görüştük ancak onların motivasyonu daha çok sezon sonu içindi. İrfan'a Fenerbahçe'de bol şanslar diliyorum. Başarılı olacağına inanıyorum.