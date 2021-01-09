Başakşehir'den Fatih Terim'e İrfan Can Kahveci göndermesi: Kahve fincanlarımız satışa çıkmıştır
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Başakşehir'den Fatih Terim'e İrfan Can Kahveci göndermesi: Kahve fincanlarımız satışa çıkmıştır

09.01.2021 22:31 | Son Güncelleme: 09.01.2021 23:15

Medipol Başakşehir, Fatih Terim'in "İrfan Can'ı ve Edin Visca'yı transfer etmek istiyoruz. İrfan Can'ın gönlü Galatasaray'da" sözlerinin ardından sosyal medya hesabından manidar bir paylaşım yaptı. İran Can'ın soyadına gönderme yapılan paylaşımda, "Kahve fincanlarımız Başakşehir Store'da satışa çıkmıştır" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, 6-0 kazandıkları Gençlerbirliği maçının ardından düzenlediği basın toplantısında, Medipol Başakşehir'de forma giyen İrfan Can Kahveci ve Edin Visca'yı istediğini açıkladı. Fatih Terim'in açıklamasının ardından Başakşehir kulübü sosyal medya hesabından manidar bir paylaşımda bulundu.

FATİH TERİM'E GÖNDERMEDE BULUNULDU

Başakşehir'in resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İran Can'ın soyadına göndermede bulunarak, "Kahve fincanlarımız Başakşehir Store'da satışa çıkmıştır" ifadelerine yer verildi.

Başakşehir'den Fatih Terim'e İrfan Can Kahveci göndermesi: Kahve fincanlarımız satışa çıkmıştır

TAYLAN VE OĞULCAN DA İRFAN CAN'A GOL SEVİNCİNDE MESAJ YOLLAMIŞTI

Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı, Gençlerbirliği karşısındaki golün ardından yakın arkadaşları İrfan Can Kahveci'ye gol sevincinde mesaj yollamışlardı.

Başakşehir'den Fatih Terim'e İrfan Can Kahveci göndermesi: Kahve fincanlarımız satışa çıkmıştır
Başakşehir'den Fatih Terim'e İrfan Can Kahveci göndermesi: Kahve fincanlarımız satışa çıkmıştır
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