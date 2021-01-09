Başakşehir'den Fatih Terim'e İrfan Can Kahveci göndermesi: Kahve fincanlarımız satışa çıkmıştır

Medipol Başakşehir, Fatih Terim'in "İrfan Can'ı ve Edin Visca'yı transfer etmek istiyoruz. İrfan Can'ın gönlü Galatasaray'da" sözlerinin ardından sosyal medya hesabından manidar bir paylaşım yaptı. İran Can'ın soyadına gönderme yapılan paylaşımda, "Kahve fincanlarımız Başakşehir Store'da satışa çıkmıştır" ifadelerine yer verildi.