Başakşehir'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başakşehir'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Başakşehir'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapıldı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, istasyon çalışmasıyla sürdü. İki grup halinde rondonun ardından çift kale maçla antrenman sona erdi.

Kas zorlanması olan Junior Caiçara, Ravil Tagir ve Alexandru Epureanu'nun tedavilerine fizyoterapistler eşliğinde devam edildi.

İstanbul ekibi, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve öğleden sonra Malatya'ya hareket edecek.

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri
Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

 Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Beşiktaş-Trabzonspor maçını hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Beşiktaş-Trabzonspor maçını hakem Erkan Özdamar yönetecek.

 TFF ile restleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Süper Lig'den men edilebilir

TFF ile restleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Süper Lig'den men edilebilir
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title