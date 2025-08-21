Başakşehir Craiova hangi kanalda? Başakşehir Craiova maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Başakşehir Craiova hangi kanalda? Başakşehir Craiova maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
Güncelleme:
Başakşehir Craiova UEFA Konferans Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Başakşehir Craiova maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Başakşehir Craiova maçını hangi kanal veriyor? İşte Başakşehir Craiova maçı yayın bilgisi!

Başakşehir Craiova maçı hangi kanalda? Başakşehir Craiova UEFA Konferans Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Başakşehir Craiova maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Başakşehir Craiova maçını hangi kanal veriyor? İşte Başakşehir Craiova maçı yayın bilgisi haberimizde...

BAŞAKŞEHİR CRAİOVA MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Craiova maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Başakşehir Craiova maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca TRT 1resmi internet sitesi üzerinden veya Tabii platformundan canlı Başakşehir Craiova maçını izleyebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR CRAİOVA MAÇI SAAT KAÇTA?

Başakşehir Craiova maçı bu akşam saat 20.45'te başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.

