Başakşehir çıldırdı! Dünyaca ünlü futbolcu James Rodriguez, yarın İstanbul'da
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Başakşehir çıldırdı! Dünyaca ünlü futbolcu James Rodriguez, yarın İstanbul'da

Haberler.com - Haberler | Spor

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu James Rodriguez, Başakşehir yolunda. Kolombiyalı star, ilerleyen transfer görüşmelerinin sonuca bağlanması için İstanbul'a geliyor. James'in yarın İstanbul'da olacağı belirtildi.

Skorer'in haberine göre; James Rodriguez, Başakşehir'le son detayları görüşmek için yarın İstanbul'da olacak.

BENİTEZ'İ İSTEMEDİ

Foot Mercato'nun haberinde oyuncunun Everton'ın hocası Rafael Benitez ile çalışmak istememesi bu transferin gerçekleşme ihtimalini artırıyor.

Başakşehir çıldırdı! Dünyaca ünlü star James Rodriguez'in İstanbul'a geleceği tarih belli oldu

EN DEĞERLİSİ OLACAK

Kariyerinde Real Madrid, Bayern Münih ve Everton gibi kulüplerle forma giyen Kolombiyalı yıldızın Transfermarkt verilerine göre 28 milyon Euro. James Rodriguez, Başakşehir'e transfer olması durumunda Süper Lig'in en değerli futbolcusu olacak.

Başakşehir çıldırdı! Dünyaca ünlü futbolcu James Rodriguez, yarın İstanbul'da
Süper Lig'e neler oluyor! Başakşehir, James Rodriguez'le görüşüyor
Süper Lig'e neler oluyor! Başakşehir, James Rodriguez'le görüşüyor
Haber Yorumları (5)
UĞUR DURAN: Ligde kalmak için biraz pahalı bir transfer değil mi?
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ADANALI : Gideyim de biraz daha vergi vereyim
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
FATİH : BEŞİKTAŞ DÜŞMANLIĞI KUDURTUYOR :D
Cevap Yaz 12 17 Yayından Kaldır
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Başakşehir çıldırdı! Dünyaca ünlü futbolcu James Rodriguez, yarın İstanbul'da - Haberler Spor
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