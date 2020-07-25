HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kasımpaşa maçında takımını yalnız bırakacak

Tahkim Kurulu, PFDK'nın Medipol Başakşehir Başkanı'na verdiği 30 gün hak mahrumiyeti cezasını onadı. Böylece Gümüşdağ, Kasımpaşa ile oynanacak son maçta tribündeki yerini alamayacak.

25.07.2020 17:37 | Son Güncelleme: 25.07.2020 17:44

PFDK'nın 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdiği Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a Tahkim Kurulu'ndan da kötü haber geldi. Yaptığı itirazı reddedilen Gümüşdağ, cezasından dolayı takımının Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçta tribünde yer alamayacak.

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, daha önce Kayserispor maçında yaşanan saha olayları sebebiyle 30 gün hak mahrumiyeti ile 50 bin TL para cezasına çarptırılmış, Gümüşdağ ise bu karara itiraz etmişti. Tahkim Kurulu, bugün açıkladı kararda Gökseş Gümüşdağ'ın itirazını reddederek cezayı onadı. Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın akredite edilmesiği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle COVİD-19 Salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig TFF 1. Lig ve Zıraat Türkiye Kupası Müsabakalarına ilişkin Talimat'ın 8/3. maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, protokol trübünündeki oturma düzenine ve sosyal mesafe kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 4.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, Cezalarının birleştirilmesi suretiyle toplam 30 gün hak mahrumiyeti ve 54.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kasımpaşa maçında takımını yalnız bırakacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi 3. Sayfa
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi Dünya
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi
Aleyna Tilki, 'Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?' sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı Magazin
Aleyna Tilki, "Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı
Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı Güncel
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla...
'Google'dan arıyoruz' diyerek firmaları 1 milyon TL dolandıran suç örgütü çökertildi 3. Sayfa
"Google'dan arıyoruz" diyerek firmaları 1 milyon TL dolandıran suç örgütü çökertildi
Belçika'da ikinci koronavirüs dalgası başladı! Vaka sayılarında patlama yaşanıyor
Belçika'da ikinci koronavirüs dalgası başladı! Vaka sayılarında patlama yaşanıyor
100 yıllık 'Garip Dede' türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
69 mahkum firar edince polis, sokakta insan avı başlattı
69 mahkum firar edince polis, sokakta insan avı başlattı
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Kadınların düdüklü tencere kavgası kamerada! Polis, güçlükle ayırdı
Kadınların düdüklü tencere kavgası kamerada! Polis, güçlükle ayırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pepe, Porto ile sözleşmesini uzatıyor
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pepe, Porto ile sözleşmesini uzatıyor
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına 'Size ne? Benim karım' diyerek çıkıştı
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına "Size ne? Benim karım" diyerek çıkıştı
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı
Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı
Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı
Hafriyat kamyonunun kopan tekerleği az daha can alıyordu! Vatandaş, kıl payı kurtuldu
Hafriyat kamyonunun kopan tekerleği az daha can alıyordu! Vatandaş, kıl payı kurtuldu
El işçiliğiyle yaptığı Hilye-i Şerif'e gelen 300 bin TL'lik teklifi reddetti, Ayasofya Camii'ne hediye etmek istiyor
El işçiliğiyle yaptığı Hilye-i Şerif'e gelen 300 bin TL'lik teklifi reddetti, Ayasofya Camii'ne hediye etmek istiyor
Ünal Aysal: Hiçbirimiz Ali Koç kadar kulüplerimizin fanatiği olmadık
Ünal Aysal: Hiçbirimiz Ali Koç kadar kulüplerimizin fanatiği olmadık
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı
1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü
1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Fatih Sultan Mustafa Şentop Berat Albayrak
Magazin Hazal Kaya Gülben Ergen Acun Ilıcalı Michael Jackson
Spor Ali Şansalan Mehmet Topal Sergen Yalçın Bülent Korkmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Muğla Beşiktaş Kurban Bayramı
Şu an buradasınız: Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kasımpaşa maçında takımını yalnız bırakacak - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.7.2020 17:44:40. #1.15#
title