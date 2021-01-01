Başakşehir, Alanya'ya geldi
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Başakşehir, Alanya'ya geldi

01.01.2021 20:18 | Son Güncelleme: 01.01.2021 20:22
Başakşehir, Alanya'ya geldi

SÜPER Lig'in 16'ncı haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Medipol Başakşehir kafilesi hava yoluyla Alanya'ya geldi.

SÜPER Lig'in 16'ncı haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Medipol Başakşehir kafilesi hava yoluyla Alanya'ya geldi. Kalacakları otele gelerek yerleşen turuncu lacivertli ekip maç saatine kadar kampa girdi.Süper Lig'in 16'ncı haftasında yarın saat 16.00'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Aytemiz Alanyaspor ile Medipol Başakşehir karşılaşacak. İstanbul'dan hava yoluyla gelen turuncu lacivertli takım, Gazipaşa Alanya Havalimanı'na indi. Buradan kara yoluyla kalacağı otele gelen Başakşehir kafilesi, maç saatine kadar kampa girdi.

- Alanya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

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