Başak Eraydın'dan yılın ilk WTA galibiyeti

Milli tenisçi Başak Eraydın, bu yıl WTA düzeyindeki ilk ana tablo galibiyetini İsveç Açık'ta aldı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açılamaya göre, 125 bin dolar ödüllü İsveç Açık'ta mücadele eden Başak Eraydın, ilk turda Belçikalı Kimberley Zimmermann ile karşılaştı.

Rakibini 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek 2. tura yükselen milli tenisçi, bu seneki ilk WTA ana tablo galibiyetini elde etti.

Kaynak: AA