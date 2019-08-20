Başak Eraydın'dan ABD Açık'a ilk turda veda

20.08.2019 20:02

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın elemelerinde korta çıkan milli tenisçi Başak Eraydın, ABD'li rakibi Asia Muhammad'e 2-0 mağlup oldu.

New York'ta düzenlenen turnuvanın ilk eleme turunda, dünya sıralamasında 255. basamakta bulunan 25 yaşındaki Başak Eraydın, dünya 284 numarası 28 yaşındaki ABD'li Asia Muhammad ile karşılaştı.

Rakibine 1 saat 24 dakika süren karşılaşmada 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup olan Başak, turnuvaya ilk turda veda etti.

Kaynak: AA