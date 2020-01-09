Barut: "Üreticinin mağduriyeti büyük"

09.01.2020 11:55 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:00

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, aşırı yağışların ekili ve dikili tarım alanlarını suya gömdüğü Adana'da üreticilerin dört gözle zararlarının karşılanmasını beklediklerini söyledi.



Aşırı yağışlardan en fazla etkilenen Seyhan, Sarıçam, Yumurtalık, Karataş ve Yüreğir'de incelemelerde bulunan Ayhan Barut, üreticilere ve vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Özellikle ekili ve dikili alanların tamamen sular altında kaldığı Yüreğir ve Karataş'ta zarar boyutunun çok yüksek olduğunu aktaran Barut, "23 Aralık'tan bu yana bölgemizde aralıklarla çok şiddetli yağış meydana geldi. Ekili ve dikili tarım alanları sular altında kaldı. Bugüne dek metrekareye 350 kilogramın üzerinde yağış düştü. Vatandaşlarımız ve üreticilerimiz çok mağdur oldu" dedi.



Aşırı yağış nedeniyle Adana'da 200 bin dekarlık ekili ve dikili tarım alanının sular altında kaldığına işaret eden Barut, "Çok büyük zarar var. Artık sesimize kulak versinler. Bu benim değil, milletin, üreticinin sesidir. Çiftçilerimizin acilen Tarım Kredi Kooperatifi, Ziraat Bankası borçları faizsiz 2 yıl süreyle ertelensin. Önümüzdeki yıla ekim ve dikim yıl yapabilmesi için çiftçilere ayni ve nakdi, tohum, gübre, para ve kredi yardımı gibi yardımların yapılması lazım. Her yıl Temmuz ve Ağustos aylarında tarımsal ürünlere verilen destekleme primleri, afet ve yaşanan mağduriyet nedeniyle bu yıl erken, hatta şimdilerde ödensin. Üretmekten başka suçu olmayan üreticilerimizin bu zararı devlet tarafından telafi edilmelidir" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA