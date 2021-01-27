Bartın'da şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu
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Bartın'da şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu

27.01.2021 14:23 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:27
Bartın'da şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu

BARTIN'ın Arıt köyünde bulunan Yatılı Bölge Okulu'nun çatısı, şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu.

BARTIN'ın Arıt köyünde bulunan Yatılı Bölge Okulu'nun çatısı, şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Okul önündeki çok sayıda ağaç da kırılarak zarar gördü.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar, saatte 40 kilometre hıza ulaştı. Arıt köyünde bulunan Yatılı Bölge Okulu'nun çatısı, öğle saatlerinde rüzgar nedeniyle uçtu. Okulda öğrencinin olmaması şans olarak değerlendirilirken, bahçedeki ağaçların çoğu kırılarak zarar gördü. Okul yöneticileri çatıdan parça düşmesine karşı şeritler çekerek önlem aldı. Caminin hoparlöründen vatandaşların şiddetli rüzgara karşı dikkatli olmaları istenirken, rüzgar bölgede etkisini sürdürüyor. Çatıda oluşan hasar havadan dron ile görüntülendi.


Bartın'da şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu
Bartın'da şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu
Bartın'da şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu
Bartın'da şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu
Bartın'da şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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