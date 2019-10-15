Barış Pınarı Harekatı sürüyor (3)

Barış Pınarı Harekatı sürüyor (3)

SMO'nun teröristler ile girdiği çatışmalardan detaylar RASULAYN - Barış Pınarı Harekatı'nın bir haftası geride kalırken operasyonlar, Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinin kırsal kesimlerinde sürüyor.

15.10.2019 14:59

SMO'nun teröristler ile girdiği çatışmalardan detaylar RASULAYN - Barış Pınarı Harekatı'nın bir haftası geride kalırken operasyonlar, Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinin kırsal kesimlerinde sürüyor. Harekatın 4. gününde terörden arındırılan Rasulayn'ın kırsalında operasyonlar sürüyor.

Kaynak: AA
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