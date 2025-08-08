Barış Alper Yılmaz pozisyonu penaltı mı (Gaziantep FK Galatasaray)?

Yeni sezonun açılış heyecanı Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda yaşanıyor. Son şampiyon Galatasaray, zorlu deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Futbol tutkunlarının gözünü çevirdiği bu mücadelede, Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içinde yaşadığı pozisyonun penaltı olup olmadığı yönündeki tartışmalar gündemin sıcak başlıklarından biri oldu.

GAZİANTEP FK - GALATASARAY MAÇINDA VAR HAKEMİ KİM?

Trendyol Süper Lig'in bugünkü programında yer alan Gaziantep FK ile Galatasaray karşılaşmasında görev alacak VAR ve AVAR hakemleri açıklandı.

VAR'DA SAKA, AVAR'DA ELBİL GÖREVDE

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Sarper Barış Saka görev yapacak. Ona AVAR pozisyonunda Candaş Elbil eşlik edecek.

MAÇIN ORTA HAKEMİ VE YAYIN BİLGİLERİ

Zorlu mücadelenin orta hakemi Ali Şansalan olacak. Maç saat 21:30'da başlayacak ve beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Gaziantep FK : Burak, Mbakata, Arda, Abena, Rodrigues, Bacuna, Maxim, Kozlowski, Lungoyi, Sorescu, Boateng.

Galatasaray : Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Gabriel Sara, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz.

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN POZİSYONU PENALTI MI?

Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, Barış Alper Yılmaz'ın yerde kaldığı pozisyonla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Barış Alper Yılmaz'ın yerde kaldığı pozisyon, defans oyuncusunun acemiliği! Penaltı doğru karar!"