Barış Alper Yılmaz'ın transferi için Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya geldi
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Barış Alper Yılmaz'ın transferi için Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya geldi

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TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz'ın transferi için Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya geldi. Ankara ekibi 20 yaşındaki futbolcunun bonservisi için 3 milyon euro istiyor.

TFF 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü'yle gösterdiği performans sonucu tüm dikkatleri üzerine çeken genç yıldız Barış Alper Yıldız'ın transferi için Beşiktaş ve Galatasaray devrede.

BEŞİKTAŞ BİR ADIM ÖNDE

Goal Türkiye'nin haberine göre; 20 yaşındaki kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz'a Galatasaray ve Beşiktaş resmen talip oldu. Fatih Terim, Ankara Keçiörengücü yetkililerini bizzat arayarak oyuncu hakkında bilgi istemesine rağmen yönetimde yaşanan belirsizlikler sarı-kırmızılıların bir adım geride kalmasına sebep oluyor. Beşiktaş'ın Ankara ekibiyle temasta olduğu oyuncu için kulübü 3 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan da pay istiyor. Kulüpler bu miktarı pazarlık masasında bir miktar daha aşağıya çekmeyi amaçlıyor. Takımı ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Barış Alper Yılmaz, TFF 1. Lig'de Keçiörengücü formasıyla 8 gol atıp 5 asist yaptı.

Barış Alper Yılmaz'ın transferi için Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya geldi
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