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Barış Alper Yılmaz neden yok, sakat mı, cezalı mı (Konyaspor Galatasaray)?

Barış Alper Yılmaz neden yok, sakat mı, cezalı mı (Konyaspor Galatasaray)?
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Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray, Türkiye Kupası'nda da finale çıkmak için Konyaspor'la karşılaşıyor. Peki, Barış Alper Yılmaz neden yok, sakat mı, cezalı mı)?

Galatasaray ve Konyaspor, Türkiye Kupası'nda finale yükselmek için karşı karşıya gelecek. Bu akşam saat 20.30'da başlayacak karşılaşma öncesi kupa hakkında detaylar araştırıldı. Peki, Barış Alper Yılmaz neden yok, sakat mı, cezalı mı (Konyaspor Galatasaray)?

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Medaş Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak ve tek maç üzerinden oynanacak kritik mücadeleyi Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Türkiye Kupası'nda 18 kez mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılar, en çok kazandığı organizasyonda 6 yıllık hasreti de bitirmek istiyor. Okan Buruk'un kritik mücadeleye ideale yakın bir kadroyla çıkması bekleniyor. Kart cezalısı Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan, Jelert ve Morata da kamp kadrosunda yok.

BARIŞ ALPER YILMAZ NEDEN YOK?

Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu farklı nedenlerden dolayı yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan ve Elias Jelert'in yanı sıra çeyrek finaldeki Fenerbahçe derbisinden sonra birer maç ceza alan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay da Konyaspor'a karşı sahaya çıkamayacak.

Barış Alper Yılmaz'ın Barış Alper Yılmaz neden yok, sakat mı, cezalı mı (Konyaspor GalataKonyaspor Galatasaray Maçında Neden Yok Olduğu Merak Ediliyor

İLK 11'LER:

Barış Alper Yılmaz'ın Barış Alper Yılmaz neden yok, sakat mı, cezalı mı (Konyaspor GalataKonyaspor Galatasaray Maçında Neden Yok Olduğu Merak Ediliyor

Barış Alper Yılmaz neden yok, sakat mı, cezalı mı (Konyaspor Galatasaray)?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları tek maç üzerinden yapılacak. Kazanan takım ise finale yükselecek.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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