Barış Alper Yılmaz Gürcistan maçında oynayacak mı, cezası bitti mi?

Türkiye Gürcistan maçı Kocaeli Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak ve karşılaşma TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçta düdüğü Romanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Radu Petrescu çalacak. Petrescu'nun yardımcıları yine Romanya'dan Radu Ghinguleac ve Ovidiu Artene olacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Andrei Chivulete üstlenecek. Barış Alper Yılmaz'ın durumu da maç öncesinde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ GERİ DÖNÜYOR

Ay-yıldızlı ekipte, iki maçlık cezası sona eren Barış Alper Yılmaz, bu karşılaşmada yeniden forma giyebilecek. Gürcistan mücadelesinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle İspanya ve Bulgaristan maçlarında takımını yalnız bırakan genç oyuncu, yeniden sahada olacak.

Montella tercih etmesi halinde Barış oyuna dahil olacak.

İRFAN CAN KAHVECİ KADRODAN ÇIKARILDI

Milli takımın önemli isimlerinden İrfan Can Kahveci, sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı. Teknik ekibin sağlık raporlarını değerlendirmesi sonucu, oyuncunun tedavisinin kulübünde devam etmesine karar verildi.

BERKE ÖZER KAMPTAN AYRILDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kaleci Berke Özer'in izinsiz olarak milli takım kampından ayrıldığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından teknik ekip, RAMS Başakşehir kalecisi Muhammed Şengezer'i aday kadroya dahil etti.

2026 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'nda 48 takım mücadele edecek. Avrupa kıtasından toplam 16 ülke turnuvada yer alacak.

Kasım ayında tamamlanacak eleme grubunda lider olan 12 ülke doğrudan finallere gidecek. Kalan 4 bilet ise 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın yer alacağı play-off mücadelesiyle belirlenecek. Bu karşılaşmalar 2026 yılının mart ayında oynanacak.

A MİLLİ TAKIMIN GÜRCİSTAN MAÇI ADAY KADROSU

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Galatasaray), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma)

Orta Saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus)