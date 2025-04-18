Türkiye'deki futbol disiplin cezalarının uygulanışı, lig ve kupa maçları arasında farklılık gösteriyor. Sarı kart cezaları kupa maçlarına uygulanmazken, kırmızı kart cezaları hem lig hem de kupa maçlarında geçerli oluyor. Süper Lig'de alınan kart cezasının Ziraat Türkiye Kupası maçlarına etkisi belirlendi. Peki, Barış Alper Yılmaz Eypüspor maçında cezalı duruma mı düştü? Barış Alper Yılmaz Eypüspor maçında yok mu?

BARIŞ ALPER YILMAZ EYPÜSPOR MAÇINDA CEZALI MI?

Süper Lig'de kurallar gereği 4 sarı karta ulaşan futbolcular 1 maç ceza alıyor.

Süper Lig'de alınan sarı kart cezalarının sadece lig maçları için geçerli olduğu belirtildi. Bu durumda, lig maçlarında sarı kart cezalısı olan bir futbolcu, kupa maçlarında oynayabilecek. Bu sayede sarı kart cezalı futbolcular, Türkiye Kupası'nda takımlarına katkı sağlama imkanı bulacaklar.

Ligde kırmızı kart gören bir oyuncu, cezasını hem lig hem de kupa maçlarında çeker. Kırmızı kart cezaları, futbol düzenlemeleri arasında geniş uygulama alanına sahip olan bir uygulamadır.

Bu durumda Barış Alper Yılmaz Eyüpspor maçında cezalı durumda bulunuyor.