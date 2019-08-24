Barcelonalı Rafinha'nın babasından Fenerbahçe itirafı: İstanbul'a gelebilir

24.08.2019 13:44

Portekiz gazetelerinden O Jogo Barcelonalı Rafinha ile Fenerbahçe'nin ilgilendiğini yazdı

Rafinha'nın menejerliğini yapan şirketin sahibi olan babası Mazinho yaptığı açıklamada, "Oğlunun İstanbul'a gitme ihtimalinin olduğunu ancak Rafinha ile ilgilenen başka kulüplerin de olabileceğini" söyledi.

Fenerbahçe tarafı ise böyle bir transfer girişimi bilgisini doğrulamadı.

UZUN SÜREN SAKATLIKLAR VE ŞANSSIZLIKLAR

Haber Global'de yer alan habere göre; Futbola Barcelona altyapısında başlayan ve tam ismiRafael Alcântara do Nascimento olan 26 yaşındaki yıldız futbolcu, Barcelona tarafından 2013 ve 2018 yıllarında Celta Vigo, Inter gibi kulüplere kiralık gönderildi.Rafinha'nın Barcelona ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2020'de sona eriyor.

2015 yılında Brezilya A Milli takımı formasını giymeye başlayan Rafinha, yaşadığı uzun süreli sakatlık problemleri sonrasında sadece 2 resmi maçta forma giyerken bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.

SAKATLIKLARLA BOĞUŞTU

2015-2016 ve 2018-2019 dönemlerinde ön çapraz bağlarında yırtık nedeniyle çok uzun süreli sakatlıklar yaşayan Rafinha, bu sakatlıkların ilkinde 181 gün, ikincisinde ise 217 gün sahalardan uzak kaldı. Arada 2016-2017 sezonunda ise menisküs sakatlığı geçiren rafinha 258 gün forma giyemedi. Son 4 yılın 656 gününü sakatlık ve sakatlık sonrası hazırlık dönemleriyle geçirdi.