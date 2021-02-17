Barcelonalı Pique ve Griezmann'ın tartışırken ettikleri küfürler kameralara yansıdı
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Barcelonalı Pique ve Griezmann'ın tartışırken ettikleri küfürler kameralara yansıdı

17.02.2021 16:55 | Son Güncelleme: 17.02.2021 17:01
Barcelonalı Pique ve Griezmann'ın tartışırken ettikleri küfürler kameralara yansıdı

Barcelona'nın PSG'ye sahasında 4-1 mağlup olduğu Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçına İspanyol ekibinin yıldızları Pique ve Griezmann'ın tartışması damga vurdu. Saha içinde birbirlerine ağır küfürler ederken tartışan ikilinin hakaretleri kameralara yansıdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona sahasında konuk ettiği Paris Saint Germain karşısında 4-1 mağlup oldu.

İspanyol ekibinde Gerard Pique ile Antonie Griezmann arasında yaşanan tartışma ise kameralara yansıdı. Canlı yayın sırasında iki futbolcunun birbirlerine küfürler savurduğu duyuldu.

"LANET OLASI MAL"

Karşılaşmanın 38. dakikasında PSG ataklarının ardından Pique, takım arkadaşlarına kızdı.

İspanyol futbolcu, "Haydi artık uzun süre topa sahip olalım. Haydı a... k..." diye bağırdı. Griezmann'a öfkelenen tecrübeli futbolcu takım arkadaşına, "Lanet olası mal" dedi.

KÜFÜRLEŞMELER KAMERALARA YANSIDI

Griezmann da Pique'nin sözlerine öfkelenerek, "Bağırmayı kes artık!" karşılığını verince Pique daha da sinirlenerek "Lanet olsun." dedi.

Barcelonalı Pique ve Griezmann'ın tartışırken ettikleri küfürler kameralara yansıdı

Griezmann da deneyimli futbolcuya " S... g..." karşılığını verince Pique, "Sen s... g.... Acı çekiyoruz ve bu 5 dakikadır böyle" dedi. Griezmann ise "Bağırma! Ben de koşuyorum. Biz de acı çekiyoruz." cevabını verdi.

TAKIM ARKADAŞI BİLE SAKİNLEŞTİREMEDİ

O sırada korner kullanıldığı için araya girmeye çalışan Lenglet de iki futbolcuyu sakinleştiremedi.

Daha da öfkelenen Pique, "O... ç... deli gibi koşuyoruz." diyerek Griezmann'ı hedef almaya devam etti. Griezmann tecrübeli stopere "Biz de koşuyoruz" diyerek karşılık verebildi.

Katalan kulübünün iki futbolcuya nasıl bir yaptırım uygulayacağı ise merak konusu oldu.

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