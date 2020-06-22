Barcelonalı Lionel Messi ile Griezmann antrenmanda kavga etti İspanya La Liga'da bitime bitime 8 hafta kala liderliği ezeli rakibi Real Madrid'e kaptıran Barcelona'da yıldız futbolcular Lionel Messi ile Antoine Griezmann antrenmanda birbirine girdi.

Haftasonu lig maçında Sevilla ile 0-0 berabere kalan ve La Liga'da liderliği Real Madrid'e kaptıran Barcelona'da ortam gerildi.

Katalan ekibinin yıldız futbolcusu Lionel Messi'nin, bu yıl birçok kez sorun yaşadığı iddia edilen Fransız golcü Antoine Griezmann ile idmanda kavga ettiği belirtildi.

İspanyol basınında yer alan habere göre, ciddi anlamda tartışma yaşayan ikiliyi teknik direktör Setien ile oyuncular güçlükle ayırdı.

GRIEZMANN MANCHESTER UNITED İÇİN YAZILIYORDU

Barcelona'da son dönemde Inter'den Lautaro Martinez'in transferinin gerçekleştirileceği ve Antoine Griezmann'ın Manchester United'a gönderileceği yazılıyordu.