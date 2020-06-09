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Barcelona, yeni sözleşme için Lionel Messi'ye 50 milyon euro maaş önerdi

Cristiano Ronaldo ile birlikte dünyanın en iyi futbolcusu olarak kabul edilen Lionel Messi'ye kulübü Barcelona, yıllık 50 milyon euro maaş karşılığında 3 yıllık yeni sözleşme önerdi. Arjantinli yıldız Barcelona'nın teklifini kabul etmesi halinde, dünyanın en çok kazanan futbolcusu olacak.

09.06.2020 11:05 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:11

Barcelona'nın ve dünyanın en büyük yıldızlarından Lionel Messi'ye kulübü yıllık 50 milyon euro önerdi.

İspanyol medyasındaki haberlere göre; Barça'yla olan kontratı gelecek sezon sonu Haziran ayında sona erecek olan Arjantinli yıldızın Katalan kulübüyle devam etmeye sıcak baktığı, görüşmelerin ise devam ettiği bildirildi.

HEDEF, SÖZLEŞMEYİ 2023'E KADAR UZATMAK

Messi'nin menajeri olan babası Jorge Messi gelecek hafta Barcelona yönetimiyle yeniden görüşecek.

Katalanlar yıllık 50 milyon euronun yanı sıra 32 yaşındaki oyuncuyla olan sözleşmeyi 2023 yılına uzatmak istiyor.

DÜNYANIN EN ÇOK KAZANANI OLACAK

Eğer Messi Barcelona'nın bu teklifini kabul ederse, dünyanın en çok maaş alan futbolcusu olacak.

Messi bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 31 maçta 24 gol, 16 asistlik performans sergiledi.

Barcelona, yeni sözleşme için Lionel Messi'ye 50 milyon euro maaş önerdi
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