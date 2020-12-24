Barcelona ve Manchester United arasındaki Yusuf Demir savaşını İspanyol ekibi kazanacak
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Barcelona ve Manchester United arasındaki Yusuf Demir savaşını İspanyol ekibi kazanacak

24.12.2020 16:22 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:27
Barcelona ve Manchester United arasındaki Yusuf Demir savaşını İspanyol ekibi kazanacak

Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir, Avrupa devlerinin transfer gözdesi oldu. Rapid Wien forması giyen 17 yaşındaki Demir için Barcelona ve Manchester United yarışa girerken, genç futbolcunun yaz transfer döneminde İspanyol ekibinin yolunu tutacağı iddia edildi.

Rapid Wien forması giyen Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir, dünya devlerinin radarına girdi.

Avusturya'nın önde gelen gazetelerinden Kronen Zeitung'un haberine göre, 17 yaşındaki Yusuf için Manchester United ve Barcelona arasında transfer yarışı başladı. Genç orta saha oyuncusu için önce Manchester United'ın devreye girdiği, Barcelona'nın da hemen akabinde Yusuf için nabız yoklamasıyla iki dev arasında transfer savaşının başladığı kaydedildi.

SEZON SONUNDA BARCELONA'YA İMZA ATACAK

Genç futbolcunun menajeri Emre Öztürk'ün Barcelona'da çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşması dedikoduları alevlendirirken, Emre Öztürk Barcelona'da iş için bulunduğunu diyerek iddiaları yalanladı.

17 yaşındaki oyuncunun yaz transfer döneminde Barcelona'nın yolunu tutacağı da diğer iddialar arasında yer aldı.

Sezon başından bu yana Avusturya Bundesliga'da 10 maça çıkan 17 yaşındaki Yusuf Demir, 1 gol atıp 2 de asist yaptı. Genç futbolcunun Rapid Wien ile sözleşmesi 2022 yılının haziran ayında sona eriyor.

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