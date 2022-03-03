Barcelona'nın yeni transferine ödenen para ortalığı karıştırdı: Messi neden gönderildi?

Lionel Messi'nin sezon başında Barcelona'dan ayrılmasına ilişkin Katalan ekibinin eski hocası Ronald Koeman çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"İŞİN İÇİNDE BAŞKA BİR ŞEY OLUP OLMADIĞINI MERAK EDİYORSUNUZ"

Sporx'te yer alan habere göre, Messi'nin ayrılışından sonra 55 milyon euroya Ferran Torres'in transfer edilmesine tepki gösteren Koeman, "Lionel Messi'nin ayrılmasından kısa bir süre sonra 55 milyon Euro'ya birini satın aldıklarını gördüğünüzde, işin içinde başka bir şey olup olmadığını merak ediyorsunuz. Madem paranız vardı, Messi neden ayrılmak zorunda kaldı?" dedi.

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