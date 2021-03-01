Barcelona'nın eski başkanı Josep Maria Bartomeu gözaltına alındı

İspanya'da polis, Barcelona kulübünün eski başkanı Josep Maria Bartomeu'nun ofislerine baskın düzenledi. Bartomeu, üç kişiyle birlikte gözaltına alındı.

Polis, Bartomeu'nun başkanlığı döneminde onun rakipleri hakkında karalama kampanyası başlatıldığı ve bunun için bir şirkete ödeme yapıldığına yönelik iddiaları soruşturuyordu.

Barcelona medyası patlak veren skandala "Barçagate" adını vermişti.

Josep Maria Bartomeu, hakkında yapılacak güven oylaması öncesi Ekim ayında istifa etmişti.

Bartomeu'nun, Barcelona kulübü üyelerinin katılacağı bu oylamayı kaybetmesi bekleniyordu.

İstifası öncesi Bartomeu'nun başkanlıktaki son dönemine, Arjantinli yıldız Lionel Messi'yle yaşanan sorunlar ve kulübün mali sorunları damga vurmuştu.

Hafta sonunda yapılacak kongrede Barcelona'nın yeni başkanı seçilecek.