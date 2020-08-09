İspanyol ve İtalyan basını, Cüneyt Çakır'ın Barcelona-Napoli maçındaki yönetimini eleştirdi Barcelona'nın Napoli'yi 3-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldiği maça Cüneyt Çakır'ın verdiği kararlar damga vurdu. İspanyol ve İtalyan basını, verdiği kararlar nedeniyle Çakır'ı eleştirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, Napoli'yi 3-1 mağlup edip çeyrek finale yükselirken maçın hakemi Cüneyt Çakır, hem İspanyol hem de İtalyan basını tarafından eleştirildi.

Marca'ya konuşan eski hakem Juan Andujar Oliver, "Gol öncesi Lenglet, kendisine avantaj sağlamak ve pozisyon kazanmak için Demme'yi itiyor. Türk hakem, burada pozisyonu devam ettiriyor. Ancak Barcelona'nın verdiği golü geçerli sayılmamalıydı" diye konuştu.

"VAR KARARI NEDEN BU KADAR UZUN?"

Katalan medyasında ise Lionel Messi'nin 30. dakikada attığı golün geçersiz sayılmasını eleştirdi. Messi'nin eliyle müdahalede bulunmadığını belirten İspanyol medyası, ayrıca VAR kararının çok uzun sürmesini eleştirdi.

İtalyan basını da Barcelona'nın ilk golünde faul olduğunu ve hakem Cüneyt Çakır ve VAR'ın bu pozisyonu atladığını kaydetti.

Kaynak: Hürriyet