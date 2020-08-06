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Barcelona, milli futbolcu Çağlar Söyüncü için Leicester City'ye 40 milyon önerdi

İngiliz takımı Leicester City'nin formasını terleten Çağlar Söyüncü'ye Barcelona'nın talip oldu. Gösterdiği performansla devleri peşine takan Çağlar için 40 milyon euro gözden çıkarıldı. Eğer bu transfer gerçekleşirse bu rakam, bir Türk futbolcuya ödenecek en yüksek bonservis bedeli olarak tarihe geçecek.

06.08.2020 18:57 | Son Güncelleme: 06.08.2020 19:16

Bu sezon Leicester City'de gösterdiği performansla dikkat çeken milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün talipleri artıyor. İspanyol devi Barcelona, 24 yaşındaki yıldız stoper için Leicester City'ye 40 milyon teklif etti. Kulüplerin bonservis bedelinde anlaşması halinde milli futbolcu, Barcelona ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Transferin gerçekleşmesi halinde bu rakam, bir Türk futbolcuya ödenecek en yüksek bonservis bedeli olarak tarihe geçecek. Daha önce Arda Turan, Atletico Madrid'ten 34 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer olmuştu.

TRANSFER GEÇMİŞİ

Menemenspor, Bucaspor ve Altınordu'da aldığı altyapı eğitimi sonrası 2014 yılında Altınordu A takımına yükselen Çağlar, 2016 yılında 2.6 milyon euro karşılığında Freiburg'a transfer olmuştu.

Daha sonra 21 milyon euroya Leicester City'nin yolunun tutan milli futbolcu, son 2 sezondur İngiliz ekibinin formasını terletiyor. Geçen sezon Leicester City'de 42 maçta forma giyen Çağlar Söyüncü takımı adına 1 gol attı, 1 asist yaptı.

BARÇA'YA ÜÇÜNCÜ TÜRK

Futbol devi Barcelona'da daha önce Rüştü Reçber ve Arda Turan forma giymişti. Transferin tamamlanması halinde 24 yaşındaki savunma oyuncu İspanyol ekibinde top koşturan 3 Türk futbolcu olacak.

Barcelona, milli futbolcu Çağlar Söyüncü için Leicester City'ye 40 milyon önerdi
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