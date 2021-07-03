Barcelona'nın futbolcularından talep ettiği "Messi" indirimi kabul görmedi

Barcelona yöneticileri bu sezon sözleşmesi biten Messi'yi takımda tutmak için her yolu deniyor. La Liga'da bulunan maaş sınırı nedeniyle Messi'yi kulüpte tutacak kadar büyük bir teklif yapamayan kulüp yöneticileri, takımda bulunan diğer yıldızlardan indirime gitmelerini istedi. Futbolcuların indirime gitmesi durumunda Messi'ye daha yüklü bir teklif yapabilecek Katalan devinin bu talebi oyunculardan kabul görmedi. Yaşanan bu gelişmelerden sonra Arjantinli yıldızın takımda kalması zora girdi.