Barcelona'nın futbolcularından talep ettiği "Messi" indirimi kabul görmedi
Barcelona yöneticileri bu sezon sözleşmesi biten Messi'yi takımda tutmak için her yolu deniyor. La Liga'da bulunan maaş sınırı nedeniyle Messi'yi kulüpte tutacak kadar büyük bir teklif yapamayan kulüp yöneticileri, takımda bulunan diğer yıldızlardan indirime gitmelerini istedi. Futbolcuların indirime gitmesi durumunda Messi'ye daha yüklü bir teklif yapabilecek Katalan devinin bu talebi oyunculardan kabul görmedi. Yaşanan bu gelişmelerden sonra Arjantinli yıldızın takımda kalması zora girdi.
Barcelona'da Messi krizi büyüyor. Yaşanan son gelişmeler ise Arjantinli yıldızın takımda kalmasını zora soktu. Fransız devi PSG'nin de istediği Messi'nin Barcelona'da kalıp kalmaması diğer futbolcuların maaşlarında indirime gitmelerine bağlı.
MESSİ TAKIM ARKADAŞLARININ FEDAKARLIK YAPMAYACAĞININ FARKINDA
Sport Witness yazarı Victor Navarro, Messi'nin sözleşmesini iyileştirmek için takımdaki diğer futbolculardan indirim isteyen Barcelona yönetiminin bu teklifine oyuncuların sıcak bakmadığını belirtti. Navarro ayrıca Copa Amerika için ülkesinde bulunan Messi'nin takım arkadaşlarının kendisi için fedakarlık yapmayacağının farkında olduğunu söyledi. Forbes'e göre Barcelona'nın 1 milyar dolarlık borcu bulunuyor.