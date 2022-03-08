Barcelona maçına gidiyor mu? Fatih Terim, Burak Elmas'ın davetine yanıt verdi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 10 Mart Perşembe saat 23.00'de Camp Nou'da Barcelona ile karşılaşacak. Dev maç öncesi Başkan Burak Elmas, Fatih Terim'i maça davet ederken deneyimli hoca, bu davete Elmas'a yolladığı mektupla yanıt verdi.

Fatih Terim'in Burak Elmas'a yazdığı mektubu şöyle:

"BEN HAYATIM BOYUNCA GALATASARAY'A HEP İNANDIM"

"Sayın Burak Elmas, davetiniz ve bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde elde ettiğimiz başarıyı takdir eden sözleriniz için teşekkür ederim. Ben hayatım boyunca Galatasaray'a hep inandım. Galatasaray, saha sonuçlarından bağımsız olarak, benim için asla irtifa kaybetmeyen, her zaman en üst seviyede kalan, saygınlığını daima koruyan ve kendisine kolay dokunulmasına izin verilmeyen yaptıklarıyla koca bir ulusun ufkunu açan büyük bir kulüp oldu.

"UMUYORUM Kİ İSTANBUL'DA TURU GEÇEN TARAF BİZ OLACAĞIZ"

Bilmenizi isterim ki Perşembe gecesi televizyon başında yaklaşık yarım asırdır hiç yitirmediğim aynı duygu, heyecan ve duygusal yoğunlukla takımımızı destekleyeceğim. Kalbim, bu sezon Avrupa'da sergiledikleri performansla taraftarımıza verdikleri keyfi sahada da yaşayan evlatlarımla olacak. Bu vesileyle sizin şahsınızda teknik heyetimize, oyuncularımıza ve tüm camiamıza başarılar dilerim. Umuyorum ki İstanbul'da turu geçen taraf biz olacağız. Sevgilerimle"

Haberler.com - Spor