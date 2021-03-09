Barcelona maçı öncesi, PSG taraftarının Shakira'ya genelev göndermesi yapması tepki çekti
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Barcelona maçı öncesi, PSG taraftarının Shakira'ya genelev göndermesi yapması tepki çekti

09.03.2021 11:40 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:12

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak PSG - Barcelona maçı öncesi Fransız taraftarlar, Barcelona'nın savunma oyuncusu Gerard Pique'nin dünyaca ünlü şarkıcı eşi Shakira'yı hedef aldı. Shakira için açılan pankartta genelev göndermesi yapılması, İspanyol basınının da büyük tepkisini çekti.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında PSG ile Barcelona, Paris'te karşı karşıya gelecek. Barcelona, 4-1'lik ilk maçın rövanşı için Paris'e giderken PSG taraftarları Barcelona'yı hakarete varan pankartlarla karşıladı.

İspanyol basınının haberine göre PSG taraftarları, Barcelona otobüsünün geldiği sırada "Shakira, La Jonquera'ya" yazılı bir pankart açtı. Pankartta İspanya ve Fransa sınırında bulunan Girona'daki genelevlere göndermede bulunulduğu belirtildi.

Barcelona maçı öncesi, PSG taraftarının Shakira'ya genelev göndermesi yapması tepki çekti

ORTALIĞI KARIŞTIRAN PANKARTLAR

Fransız taraftarların bu pankartı İspanya'da büyük tepki çekerken Marca, haberi "PSG taraftarlarından alçak pankart" başlığı ile duyurdu ve yapılan bu hareketin alçakça, kabul edilemez olduğunu belirtti.

PSG taraftarları meşaleler ile sokaklara inerken ayrıca "Barcelona buraya hoş gelmedin!" yazılı afiş de dikkat çekti. İki takım taraftarları arasında son yıllarda tansiyonun bir hayli yüksek olduğu belirtiliyordu.

Barcelona maçı öncesi, PSG taraftarının Shakira'ya genelev göndermesi yapması tepki çekti

SHAKIRA'YA İLK KEZ SALDIRILMIYOR

Barcelona şehrinin bir diğer takımı olan Espanyol'un taraftarları da geçtiğimiz yıllarda Shakira'ya karşı hakaret dolu bir beste hazırlamıştı. Espanyol taraftarları, bu şarkının ardından İspanya'da sert bir şekilde eleştirilmişti.

(Hürriyet)

Barcelona maçı öncesi, PSG taraftarının Shakira'ya genelev göndermesi yapması tepki çekti
Barcelona maçı öncesi, PSG taraftarının Shakira'ya genelev göndermesi yapması tepki çekti
Haber Yorumları (2)
NECO: hayvan herifler bayanlara saygı lütfen. işte medeniyetin uygar toplumları ve insanları!. . .
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SAKARYALI HATUN: Bayan değil, KADIN!
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