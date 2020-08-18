Barcelona, Lionel Messi için 450 milyon euro bonservis bedeli istiyor Bayern Münih hezimeti sonrasında karışan Barcelona'da Arjantinli yıldız Lionel Messi, gündemin ilk sırasında yerini aldı. Sözleşmesi 2021'de biten Messi için fiyat belirledi. Messi transferinin, Barcelona'nın 450 milyon euroluk bonservis beklentisiyle gerçekleşmesi durumunda Messi, Neymar'ın bonservis rekorunu geçecek.

Lionel Messi'nin Barcelona'da mevcut kulüp yönetimiyle devam etmek istememesi ve sözleşmesinin bitim tarihi olan 2021'i beklemeden ayrılık talebi belirsizliği artırdı.

İspanya'da herkesin gözleri Lionel Messi'ye çevrildi. Ülke basınında Messi'nin ayrılık talebinin Barcelona Yönetimi'nde şaşkınlıkla karşılandığı aktarıldı. Mevcut başkan Bartomeu'nun Messi'ye biraz daha düşünmesi için öneride bulunduğu kaydedildi.

Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılma talebini ilk olarak gazeteci Marcelo Bechler duyurdu. Gazeteci Bechler, daha önce Neymar'ın 2017'de PSG'ye transferini ilk olarak dünya basınına servis etmişti. Aynı isim, tüm detaylarıyla bu kez Messi'nin ayrılık bilgilerini paylaştı.

BARCELONA 450 MİLYON EURO BONSERVİS BEKLİYOR

450 milyon euroyu bulması beklenen bonservis bedelini kesinlikle bırakmak istemeyen Katalanlar, Messi'nin ayrılmasına sadece satış karşılığı izin verecek. 1 yıl daha sözleşmesi olan Arjantinli yıldız ise "Bedelsiz bırakın beni" diyerek kulüpten talepte bulundu.

INTER'İN KAYNAĞI 300 MİLYON EURO

İtalya'da Inter, 33 yaşındaki yıldız için en istekli kulüp. Ancak bütün planlarını Messi'nin sözleşmesinin bittiği 2021'e göre yapan Serie A ekibi, oyuncunun kendi ücretiyle birlikte toplam 300 milyon euroluk bir kaynağa sahip.

CITY, UNITED VE PSG DE SIRADA

İngiltere'de de Şampiyonlar Ligi'nde bu zamana kadar 950 milyon euro harcayıp yarı finale bile kalamayan Manchester City, tüm yolları denemeye hazır. Manchester United ve PSG de sırada.

Lionel Messi, yıllık 130 milyon euroluk bir kazanca sahip. Barça'nın altyapısından yetişen dünya starının kulüpteki yıllık maaşı 30 milyon euroyu buluyor. Ancak 33 yaşındaki oyuncunun başarı bonusu, primleri, sponsorluk anlaşmaları ve son dönemde katılan sosyal medya gelirleriyle 130 milyon euroya ulaşan yıllık geliri bulunuyor.

(Milliyet)