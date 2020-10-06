Barcelona, koronavirüs nedeniyle 200 milyon euroluk gelir kaybı yaşadı

Futbol ekonomisine büyük darbe vuran koronavirüs, Barcelona'nın 200 milyon euroluk gelir kaybı yaşamasına neden oldu.

Dünya devi Barcelona, koronavirüs nedeniyle 200 milyon eurodan fazla gelir kaybettiğini açıkladı.

Kulüp, dünyayı etkisi altına alan salgın olmasaydı geçen yılı 2 milyon euro karla kapatacağını iddia ederken, geçen sezonu ise 1 milyon euro gelirle kapatan ilk kulüp olmayı hedefliyordu.

Maçların ertelenmesi ve sonrasında taraftarların statlara gidememesi nedeniyle maç günü gelirlerinden olan Barcelona, Messi önderliğinde futbolcu maaşlarından büyük kar etti. Futbolcular yüzde 70'e yakın maaş kesintisini kabul etmişti.

BU YIL GELİRLERİNİN YÜZDE 8'İ DÜŞEBİLİR

Öte yandan Barcelona, Luis Suarez, Rakitic ve Vidal gibi oyuncuların ayrılmasıyla da büyük bir gider kaleminden kurtuldu. Barcelona'da maçların seyircisiz oynanmaya devam etmesi halinde bu yıl da gelirlerinin yüzde 8 düşeceği tahmin ediliyor.

3 MAÇTA 7 PUAN TOPLADI

Geçen sezonu kötü bir performansla tamamlayan Barcelona, yeni teknik direktörü Ronald Koeman ile La Liga'ya 3 haftada 7 puanla başladı.