Barcelona - Galatasaray maç özeti izle, maç bitti mi? 10 Mart Perşembe Barcelona - Galatasaray maç özeti yayınlandı mı, ne zaman çıkar?
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Barcelona - Galatasaray 10 Mart Perşembe saat 23:00'da başladı.
Barcelona - Galatasaray maçı Exxen platformunda canlı olarak yayınlanacak.
Barcelona - Galatasaray maçı bitmedi, tüm hızıyla devam ediyor. Maç şuanda 0-0 eşitlikle devam etmektedir.
İLK YARI SONUCU : BARCELONA 0 - 0 GALATASARAY
Maç 0-0 sona erdi. Rövanş maçı haftaya İstanbul'da oynanacak.
Galatasaray-Barcelona maçının özetini Exxen platformundan izleyebilirsiniz. Maç bitiminde özeti yayınlanacaktır. Henüz maç bitmedi. Özeti yayınlanmadı.
BARCELONA - GALATASARAY EXXEN MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Maçta 0-0 eşitlik mevcut. Maçta henüz gol olmadı. Gol olduğunda detayları ekleyeceğiz.
İLK YARI SONUCU : BARCELONA 0 - 0 GALATASARAY
Şuanda 0-0 eşitlik mevcut.
Maç, Barcelona'da, Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak.
Maçı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.
Süper Lig maçları şifresiz verilse izler misiniz? #SüperLig | #TFF | #futbol— Haberler (@Haberler) March 9, 2022