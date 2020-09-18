Barcelona, Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz ile yakından ilgileniyor Sezon sonunda takımdan ayrılma kararı alan Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz'a dünya devleri talip oldu. 2021 Haziran ayında sözleşmesi sona erecek 17 yaşındaki yıldız adayıyla Schalke 04 ve Barcelona'nın yakından ilgilendiği söylendi.

Fenerbahçe'nin büyük gelecek beklediği Ömer Faruk Beyaz sezon sonunda takımdan ayrılma kararı aldı. Avrupa devlerinin peşinde olduğu Ömer Faruk Beyaz sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmaya sıcak bakmıyor. Öte yandan dünya devlerinin kapıda olduğu da belirtildi. Fanatik'in haberine göre Ömer Faruk için Schalke 04 ve Barcelona devreye girdi.

ŞANS BULACAĞINA İNANMIYOR

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 5 maçta sadece 147 dakika forma giyen Ömer Faruk Beyaz yakın çevresine "Beni oynatacaklarını düşünmüyorum, o nedenle mutlaka sezon sonunda Avrupa'ya gitmek istiyorum" dediği öğrenildi.

MENAJERLER PEŞİNDE

Birçok menajerin Ömer Faruk Beyaz'a Avrupa'dan teklif getirdiği bu tekliflerden Schalke 04 ve Barcelona'nın transferde bir adım önde olduğu gelen haberler arasında. Schalke 04 ile görüşmeleri Ömer'in abisi İsmail Beyaz'ın yürüttüğü, Barcelona teklifini ise ünlü menajer Fali Ramadani'nin getirdiği öğrenildi.

TAKIM ARKADAŞLARINA SÖYLEDİ

Ömer Faruk Beyaz'ın son olarak Ümit Milli Takım kampında da takım arkadaşlarına sezon sonunda Avrupa'ya gitmek istediğini söylediği belirtiliyor.

FENERBAHÇE YETİŞTİRME BEDELİ ALACAK

Ömer Faruk Beyaz 18 yaşına girdikten sonra sözleşmesini uzatmadan Avrupa'ya transfer olursa Fenerbahçe'nin kasasına 230 bin euroluk yetiştirme bedeli girecek. Sarı lacivertli kulübün bu süre içerisinde nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.

ALTYAPI MİLLİ TAKIMLARINDA OYNADI

2013 yılından bu yana Fenerbahçe alt yapısında forma giyen Ömer Faruk Beyaz geleceğin büyük yıldızları arasında gösteriliyor. Genç oyuncu ayrıca 36 kez de Ümit Milli olmak üzere diğer yaş gruplarında da milli takım forması giydi.