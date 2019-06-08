Barcelona, Fenerbahçe'nin gündemindeki Buffon ile ilgilenmediklerini açıkladı!

Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio, Fenerbahçe'nin PSG'den ayrılan efsane kaleci Gianluifi Buffon'a transfer teklifinde bulunduğunu yazmıştı. İtalyan basını da Fenerbahçe'nin en büyük rakiplerinden birinin Barcelona olduğunu iddia etmişti.

İSPANYOLLAR YALANLADI

Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre Barcelona, Gianluigi Buffon ile ilgilendikleri iddiasını yalanladı. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin tecrübeli kalecinin transferini bitirmek için büyük çaba sarf ettiği biliniyor.