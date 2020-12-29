Barcelona - Eibar İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Barcelona - Eibar İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

29.12.2020 10:42 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:46
Barcelona - Eibar İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Barcelona - Eibar maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

La Liga'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Barcelona - Eibar maçıdır. Peki Barcelona - Eibar maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

BARCELONA - EİBAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Barcelona - Eibar maçı 29 Aralık Salı günü bu akşam saat 21:15 'de başlayacaktır.

BARCELONA - EİBAR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Barcelona - Eibar maçını Spor Smart HD, D-Smart 77 kanalından izleyebilirsiniz.

BARCELONA - EİBAR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Camp Nou Stadyumu, Barcelona'da oynanacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Öznur Çalık Mehmet Nuri Engin Özkoç Süleyman Soylu Fahrettin Koca
Magazin Hülya Avşar Merve Dizdar Acun Ilıcalı Oktay Kaynarca
Spor Okan Buruk Vitor Hugo Ersun Yanal Cüneyt Çakır Samet Aybaba
Tüm Haberler Beşiktaş Sivasspor Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Barcelona - Eibar İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi? | Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 10:46:24. #1.14#
title