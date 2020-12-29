Barcelona - Eibar İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
29.12.2020 10:42 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:46
La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Barcelona - Eibar maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
La Liga'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Barcelona - Eibar maçıdır. Peki Barcelona - Eibar maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
BARCELONA - EİBAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Barcelona - Eibar maçı 29 Aralık Salı günü bu akşam saat 21:15 'de başlayacaktır.
BARCELONA - EİBAR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Barcelona - Eibar maçını Spor Smart HD, D-Smart 77 kanalından izleyebilirsiniz.
BARCELONA - EİBAR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Camp Nou Stadyumu, Barcelona'da oynanacak.