Barcelona'dan Thomas Heurtel açıklaması
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Barcelona'dan Thomas Heurtel açıklaması

23.12.2020 14:07 | Son Güncelleme: 23.12.2020 14:07
Barcelona'dan Thomas Heurtel açıklaması

İspanya'nın Barcelona Kulübü, basketbolcu Thomas Heurtel'in THY Avrupa Ligi'nde dün oynanan Anadolu Efes maçı sonrasında İstanbul'da kalmasıyla ilgili yaşanan polemiklerin ardından açıklama yaptı.

İspanya'nın Barcelona Kulübü, basketbolcu Thomas Heurtel'in THY Avrupa Ligi'nde dün oynanan Anadolu Efes maçı sonrasında İstanbul'da kalmasıyla ilgili yaşanan polemiklerin ardından açıklama yaptı.

Takımdan ayrılması gündemde olan Heurtel ile ilgili pazar gününden bu yana yaşanan olayları ve alınan kararları aktaran Barcelona, mevcut durumda kulübün oyuncusu olmaya devam eden Fransız basketbolcunun geleceğini belirlemek için birkaç gün daha bekleneceğini kaydetti.

Katalan kulübü, ligde pazar günü oynanan Joventut de Badalona maçında, kulüp, basketbolcu ve menajerinin birlikte aldığı kararla, sözleşmesinin acil feshedilmesi olasılığına karşı herhangi bir sakatlığı önlemek için Heurtel'in kadroya alınmadığını belirtti.

Heurtel'in Anadolu Efes maçının da kadrosuna alınmamasına rağmen, sporcunun ve menajerinin talebiyle profesyonel geleceğini çözüme kavuşturmak için takımla birlikte İstanbul'a geldiği, kulüpten izin alarak burada takımdan ayrılarak bazı görüşmeler yaptığı bildirildi.

Bazı basın organlarında yazıldığı gibi "Heurtel'in dönüşte uçağa alınmadığı" iddialarının söz konusu olmadığı, Fransız basketbolcunun kendi talebiyle İstanbul'da kaldığı belirtilip, Barcelona Kulübünün Heurtel'e otel ve uçak gibi her türlü kolaylığı sağladığı vurgulandı.

2014-2017 yılları arasında Anadolu Efes takımında forma giyen 31 yaşındaki Fransız basketbolcu, İspanyol basınına göre mevcut durumda Fenerbahçe Beko ile görüşmeler yürütüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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