Barcelona'da bir devrin sonu! Yeni sözleşmeyi imzalamayan Messi takımdan ayrılıyor
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Barcelona'da bir devrin sonu! Yeni sözleşmeyi imzalamayan Messi takımdan ayrılıyor

Barcelona'da bir devrin sonu! Yeni sözleşmeyi imzalamayan Messi takımdan ayrılıyor
Haberler.com - Haberler | Spor

Yeni sözleşme için bir araya gelen Messi ve Barcelona yetkililerinin görüşmesinde Katalan devi beklediğini alamadı. Arjantinli yıldızın, Katalan devinin projelerine inanmadığı ve beklediği teklifin geleceğine inanmamasından dolayı "Yeni sözleşmeyi imzalamayacağım" dediği öne sürüldü.

Barcelona'da Lionel Messi ile ipler kopma noktasına geldi. Katalan devi, Arjantinli yıldızla yaptığı görüşmede beklediği sonucu alamadı. Messi'nin artık yeni sözleşmeye imza atmasına mucize gözüyle bakılıyor.

"YENİ SÖZLEŞME İMZALAMAYACAĞIM"

Sporx'in Marca'dan aktardığı habere göre;Lionel Messi'nin yeni sözleşmesi için uzun süredir devam eden görüşmelerin çıkmaza girdiğini duyurdu. Barcelona CEO'su Ferran Reverter'in Messi'nin takımda kalması için yaptığı görüşmelerden sonuç alamadığı, Arjantinli yıldızın imzaya artık çok uzak olduğu belirtildi. Lionel Messi'nin Barcelona'nın projesine artık pek fazla inanmadığı ve kulübün istediği kadar yüksek bir maaş indirimini yapmayacağı vurgulandı. Ayrıca Messi'nin kulüp yönetimine "Yeni sözleşme imzalamayacağım" dediği iddia edildi.

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