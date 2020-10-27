Barcelona Başkanı, yaşanan Messi kriziyle ilgili konuştu: Burada emekli olmasını istiyoruz

Lionel Messi'yle yaşadıkları sorunlar hakkında konuşan Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, "Hepimiz onun Barcelona'da emekli olmasını istiyoruz. Onu ayrılması için zorladığım konuşuldu ancak böyle bir şey hiç olmadı" dedi.

Barcelona'da eleştirilerin hedefinde yer alan başkan Josep Maria Bartomeu, Lionel Messi krizi ve istifa iddiaları hakkında konuştu.

Başkan Bartomeu, Messi'nin ayrılık kararı ve geri dönüşüyle ilgili olarak, "Hepimiz onun Barcelona'da emekli olmasını istiyoruz. Önceliğimiz Messi'nin yeni projemizde yer almasıydı. Onu ayrılması için zorladığım konuşuldu ancak böyle bir şey hiç olmadı" ifadelerini kullandı.

Josep Maria Bartomeu

"İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNMEDİM"

İstifa söylentilerine de cevap veren Bartomeu, "İstifa etmek aklımın ucundan bile geçmedi. Messi ve çevresindeki oyuncuların neler yapabileceğini biliyorum. Bence Messi ile bir şampiyonluk daha yaşayacağız" dedi.